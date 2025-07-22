Люлин сообщил, что врачам разрешили отступать от протоколов ради пациента Общество

Фото: Кира Мишина

Врачи больше не будут наказываться за отклонение от клинических рекомендаций, если их действия обоснованы и направлены на благо пациента. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих социальных сетях.

По его словам, еще в конце прошлого года эксперты совета по здравоохранению при комитете по социальной политике направили в Госдуму и Минздрав РФ предложения по изменению подхода к организации лечебного процесса.

Недавно эти поправки были официально приняты на федеральном уровне.

Согласно обновленной редакции закона, клинические рекомендации больше не считаются строго обязательным протоколом. Теперь врач имеет право отступить от них, если того требует состояние пациента: наличие сопутствующих заболеваний, осложнений, индивидуальная непереносимость лекарств и другие особенности здоровья.

Главное условие — врач должен обосновать принятое решение в медицинской документации и получить информированное согласие пациента.

"Таким образом устраняется несправедливая ситуация, при которой врач мог быть наказан как за отклонение от инструкции, так и за осложнения, вызванные ее жестким соблюдением", — отметил Евгений Люлин.

Он подчеркнул, что теперь приоритетом становится не формальное следование регламенту, а здоровье и благополучие конкретного человека.

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