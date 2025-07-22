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Общество

Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" на 2026 год

22 июля 2025 13:30  [97] Общество
Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу Неймарк на 2026 год

На строительство новой дороги, ведущей к общежитиям ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, планируется направить 40,2 миллиона рублей. Об этом говорится в проекте изменений в областной бюджет, опубликованном на официальном сайте Законодательного собрания региона.

Средства будут выделены из бюджета министерства транспорта и автодорог Нижегородской области. Речь идет о трассе, которая свяжет участок улицы Шевченко — от Малой Ямской до Дальней — с проездом от Малой Ямской до дома № 17 по улице Большие Овраги.

Ранее подрядная организация уже завершила строительство 18 общежитий кампуса "Неймарк", и новая дорога должна обеспечить к ним полноценный транспортный доступ.

Первоначально финансирование в размере 40,2 миллиона рублей планировалось выделить уже в текущем году. Однако, как указано в документах, сроки были сдвинуты — теперь средства поступят только в 2026 году.

Причины переноса сроков не уточняются.

Ранее сообщалось, что два новых пешеходных моста планируют построить к нижегородскому ИТ-кампусу "Неймарк" в районе метромоста.

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Теги:
Дороги ИТ-кампус "Неймарк"
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