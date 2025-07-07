Разработка мастер-плана ИТ-квартала в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В рамках КРТ в Нижнем Новгороде появится ИТ-квартал — нежилая застройка, ориентированная на высокотехнологичные компании. В настоящее время завершается разработка мастер-плана проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин в ходе брифинга, на котором присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в ближайшее время планируется утвердить финансово-экономическую модель на региональном штабе, после чего начнётся реализация проекта через торги.

"ИТ-квартал — знаковая локация, к которой было несколько подходов. Сейчас мы определились с направлением: это будет нежилая застройка с размещением ИТ-кластера. Потенциал у этого проекта огромный", — отметил Каргин.

Он подчеркнул, что близость ИТ-квартала к будущему ИТ-кампусу "Неймарк" создает синергетический эффект, способный привлечь как студентов, так и работодателей. Уже сейчас известно, что более 75% площадей, запланированных к созданию, найдут своих арендаторов и пользователей.

Общая площадь застройки составит более 200 тысяч квадратных метров. Из них около 130 тысяч квадратных метров займёт технопарк — ключевой элемент инфраструктуры будущего ИТ-кластера.

Замгубернатора также сообщил, что уже подписано соглашение с компанией "ЭР-Телеком Холдинг". Она выразила заинтересованность в участии в проекте и станет одним из якорных партнёров в создании технопарка.

"Мы уверены, что эта локация вызовет значительный интерес среди девелоперов, специализирующихся на подобных проектах. У неё есть всё, чтобы стать точкой притяжения для ИТ-бизнеса и молодых специалистов", — добавил Каргин.

Ранее сообщалось, что деловой квартал планируется построить на улице Малой Ямской в Нижнем Новгороде до конца 2028 года. Также стало известно, что ИТ-кампус "Неймарк" начал приемную кампанию по пяти программам.