Ректор ННГУ распорядился срочно проверить электрооборудование после пожара

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Руководство Нижегородского государственного университета имени Лобачевского инициировало внеплановую проверку всей электротехнической инфраструктуры в учебных корпусах и на территории кампуса после пожара в общежитии утром 22 июля.
Соответствующее распоряжение дал ректор вуза Олег Трофимов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, подчеркнув необходимость оперативной оценки состояния оборудования.
Ректор ННГУ выразил благодарность сотрудникам МЧС за быструю и профессиональную помощь, а также отметил организованность студентов во время эвакуации.
"От подобных происшествий не застрахован никто, но в наших силах свести их вероятность к минимуму", — подчеркнул Трофимов.
Ранее сообщалось, что электросамокат спровоцировал пожар в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.
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