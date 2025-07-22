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Общество

Ректор ННГУ распорядился срочно проверить электрооборудование после пожара

22 июля 2025 18:00  [100] Общество
Ректор ННГУ распорядился срочно проверить электрооборудование после пожара

Фото: Александр Воложанин

Руководство Нижегородского государственного университета имени Лобачевского инициировало внеплановую проверку всей электротехнической инфраструктуры в учебных корпусах и на территории кампуса после пожара в общежитии утром 22 июля.

Соответствующее распоряжение дал ректор вуза Олег Трофимов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, подчеркнув необходимость оперативной оценки состояния оборудования.

Ректор ННГУ выразил благодарность сотрудникам МЧС за быструю и профессиональную помощь, а также отметил организованность студентов во время эвакуации.

"От подобных происшествий не застрахован никто, но в наших силах свести их вероятность к минимуму", — подчеркнул Трофимов.

Ранее сообщалось, что электросамокат спровоцировал пожар в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ННГУ имени Лобачевского Пожар
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