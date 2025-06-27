Сгоревший дом на улице Костина в Нижнем Новгороде расселят в ближайшие годы Общество

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Жилой дом №24 на улице Костина в Нижнем Новгороде, пострадавший от пожара в мае этого года, планируют расселят в период с 2025-го по 2026 год. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

По информации представителей районной администрации, здание включено во второй этап региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года".

Ранее месте домов №22 и №24 по улице Костина планировалось строительство гостинично-делового комплекса.

Напомним, 52 аварийных дома планируется расселить в Нижнем Новгороде к концу 2025 года.