Человек заживо сгорел в Ветлужском округе

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Пожар унес жизнь человека в деревне Каменка Ветлужского округа Нижегородской области, сообщили в регионального управления МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в доме на площади 60 "квадратов". В результате обрушился потолок и разрушился пол.
При разборе конструкций найдено тело, личность погибшего устанавливается.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.
Ранее сообщалось о страшном пожаре в Арзамасе. Там сгорели два жилых дома. К счастью, обошлось без жертв.
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