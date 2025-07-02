Человек заживо сгорел в Ветлужском округе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пожар унес жизнь человека в деревне Каменка Ветлужского округа Нижегородской области, сообщили в регионального управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в доме на площади 60 "квадратов". В результате обрушился потолок и разрушился пол.

При разборе конструкций найдено тело, личность погибшего устанавливается.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

Ранее сообщалось о страшном пожаре в Арзамасе. Там сгорели два жилых дома. К счастью, обошлось без жертв.