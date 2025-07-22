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Происшествия

Бастрыкину доложат о нападениях собаки на детей в Дзержинске

22 июля 2025 17:30  [221] Происшествия
Бастрыкину доложат о нападениях собаки на детей в Дзержинске

Следственный комитет России инициировал уголовное дело после сообщений о нападениях собаки на малолетних в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщили в ведомстве.

Первый инцидент произошел в октябре прошлого года. Тогда агрессивное животное атаковало семилетнюю девочку в общежитии, в результате чего ребенок получил травмы. В июле текущего года пострадал другой малолетний ребенок.

Несмотря на обращения родителей в правоохранительные органы, необходимых мер принято не было. Хозяйка собаки, нарушившая правила содержания животного, до сих пор не привлечена к ответственности.

СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту нападения животного. Кроме того, начата процессуальная проверка в отношении сотрудников полиции, не отреагировавших должным образом на обращения граждан.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Также он поручил доложить о ходе процессуальной проверки в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Ход исполнения поручений находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Городце установлены владельцы собаки, напавшей на ребенка.

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Теги:
Александр Бастрыкин Животные Собаки
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