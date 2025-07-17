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Происшествия

Нашлись владельцы собаки, покусавшей ребенка в Городце

18 июля 2025 17:22  [78] Происшествия
Нашлись владельцы собаки, покусавшей ребенка в Городце

В Городецком округе установлены владельцы собаки, напавшей на ребенка. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров в своем телеграм-канале. 

По его словам, хозяева животного сами вышли на связь. Он отметил, что причины такого поступка — будь то общественное давление, стремление к справедливости или другие мотивы — остаются на их совести. В любом случае, правовую оценку действиям владельцев даст полиция, с которой сейчас взаимодействуют все участники инцидента.

Мудров уточнил, что владельцы собак не являются жителями Городецкого округа. Также он добавил, что, по предварительной информации, угрозы от этих конкретных животных на территории округа больше нет. 

Глава округа подчеркнул, что ситуация выявила несколько важных моментов. В первую очередь — сплоченность и неравнодушие жителей. Он поблагодарил всех, кто делился информацией и помогал семье пострадавшей девочки, а также отдельно выразил признательность очевидцам происшествия.

Мудров напомнил, что владельцы домашних животных, независимо от места проживания, обязаны соблюдать правила безопасности при выгуле питомцев — использовать поводки и намордники.

Кроме того, глава МСУ призвал родителей объяснять детям, как вести себя при встрече с животными, будь то домашние или бездомные.

Он также подтвердил, что приют для бездомных животных в округе будет построен в любом случае — независимо от произошедших инцидентов.

Напомним, нападение собаки на ребенка произошло 14 июля, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Балахне служба отлова застрелила домашнюю собаку на игровой площадке на глазах у хозяйки и детей.

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Теги:
Александр Мудров Городец Животные
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