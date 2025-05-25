Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июня 2025 19:59  [64] Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%
26 июня 2025 19:00  [116] Проект "СВОё дело" помог более нижегородским 100 ветеранам СВО
26 июня 2025 18:15  [122] Станкевич: в России создадут цифровую систему учета газовых баллонов
26 июня 2025 18:06  [108] Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ
26 июня 2025 17:47  [180] Глава фонда "Сострадание НН" напомнил о важности чипирования питомцев
26 июня 2025 17:44  [108] Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде
26 июня 2025 17:19  [155] Школы для людей с лишним весом создадут в Нижегородской области
26 июня 2025 17:07  [134] 13 пожаров потушили в нижегородских лесах за июнь
26 июня 2025 16:35  [168] Улицу Алексеевскую перекроют из-за сноса зданий бывшего центра крови
26 июня 2025 16:16  [194] Устранена неисправность, создававшая риск ДТП с трамваями в Нижнем Новгороде
Общество

Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%

26 июня 2025 19:59  [64] Общество
Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%

Фото: Александр Воложанин

Работы по модернизации Городецкого гидроузла в Нижегородской области выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает ФКУ "Ространсмодернизация".

На строительной площадке задействовано свыше 1100 специалистов и более 130 единиц техники, включая плавсредства, необходимые для дноуглубительных и гидротехнических операций.

В настоящее время реконструируется оградительная земляная дамба № 10. По состоянию на конец мая уровень её готовности достигал 65%. На объекте выполняли бетонирование верхнего слоя и монтажные работы.

Параллельно завершено около 95% строительства причально-направляющей палы шлюза № 15А. Также продолжается возведение дополнительной камеры № 15а левой нитки шлюза. Здесь проводились работы по бетонированию плиты и демонтажу старых конструкций. Готовность этого участка в мае оценивалась в 60%.

Кстати, реконструкция осуществляется без остановки судоходства на данном участке Волги. Проход судов обеспечен через камеру № 16.

Напомним, проект стартовал в мае 2023 года. На его реализацию выделен 21 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что завершить масштабную реконструкцию планируется к декабрю 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гидросооружения Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2025 16:07  [596] Стало известно, кто займется восстановлением Триумфальной арки в Нижнем Новгороде
11 июня 2025 16:40  [1220] Журналистам показали, как ведется реконструкция Нижегородской станции аэрации
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных