Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50% Общество

Фото: Александр Воложанин

Работы по модернизации Городецкого гидроузла в Нижегородской области выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает ФКУ "Ространсмодернизация".

На строительной площадке задействовано свыше 1100 специалистов и более 130 единиц техники, включая плавсредства, необходимые для дноуглубительных и гидротехнических операций.

В настоящее время реконструируется оградительная земляная дамба № 10. По состоянию на конец мая уровень её готовности достигал 65%. На объекте выполняли бетонирование верхнего слоя и монтажные работы.

Параллельно завершено около 95% строительства причально-направляющей палы шлюза № 15А. Также продолжается возведение дополнительной камеры № 15а левой нитки шлюза. Здесь проводились работы по бетонированию плиты и демонтажу старых конструкций. Готовность этого участка в мае оценивалась в 60%.

Кстати, реконструкция осуществляется без остановки судоходства на данном участке Волги. Проход судов обеспечен через камеру № 16.

Напомним, проект стартовал в мае 2023 года. На его реализацию выделен 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завершить масштабную реконструкцию планируется к декабрю 2026 года.