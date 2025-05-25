Реконструкция Городецкого гидроузла завершена почти на 50%

Фото:
Работы по модернизации Городецкого гидроузла в Нижегородской области выполнены более чем на 45%. Об этом сообщает ФКУ "Ространсмодернизация".
На строительной площадке задействовано свыше 1100 специалистов и более 130 единиц техники, включая плавсредства, необходимые для дноуглубительных и гидротехнических операций.
В настоящее время реконструируется оградительная земляная дамба № 10. По состоянию на конец мая уровень её готовности достигал 65%. На объекте выполняли бетонирование верхнего слоя и монтажные работы.
Параллельно завершено около 95% строительства причально-направляющей палы шлюза № 15А. Также продолжается возведение дополнительной камеры № 15а левой нитки шлюза. Здесь проводились работы по бетонированию плиты и демонтажу старых конструкций. Готовность этого участка в мае оценивалась в 60%.
Кстати, реконструкция осуществляется без остановки судоходства на данном участке Волги. Проход судов обеспечен через камеру № 16.
Напомним, проект стартовал в мае 2023 года. На его реализацию выделен 21 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что завершить масштабную реконструкцию планируется к декабрю 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+