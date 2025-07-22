Нижегородца осудят за неисполнение обязанности по очистке Горьковского моря Происшествия

Жителю Нижнего Новгорода предъявлено обвинение в злостном неисполнении судебных решений, касающихся очистки Горьковского моря. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что надзорное ведомство утвердило обвинительный акт по уголовному делу и направило материалы в суд.

По данным следствия, обвиняемый, являясь служащим государственного учреждения, в течение двух лет уклонялся от исполнения решений судов, несмотря на персональную ответственность за выполнение этих требований.

Согласно апелляционному определению Костромского областного суда от 27 сентября 2021 года, ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" было обязано до 1 октября 2022 года очистить Горьковское водохранилище и его береговую полосу от списанных плавсредств.

Кроме того, решением Нижегородского районного суда от 7 ноября 2022 года учреждение должно было организовать подъем и удаление остатков списанных судов из акватории Чебоксарского водохранилища. Речь шла о плавсредствах без идентификационных знаков и собственников.

Несмотря на наличие финансовых средств от приносящей доход деятельности учреждения, обвиняемый на протяжении длительного времени игнорировал законные требования судебных приставов и не предпринял необходимых мер.

Теперь его действия будут оценены в суде.

Ранее сообщалось, что в Уренском районе после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.