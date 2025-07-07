Нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку Происшествия

Нижегородскую алкогольную компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за дачу взятки.

Как установила прокуратура, с ноября 2015 года по октябрь 2022 года учредитель компании передал начальнику отдела информационных технологий и защиты информации межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу 150 тысяч рублей. Взамен организация получала информацию из единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это позволяло ей избежать административной ответственности.

По данному факту прокуратура Нижегородской области возбудила дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. По итогам его рассмотрения юридическое лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей. Штраф оплачен, средства перечислены в доход государства. Название компании в надзорном органе не уточняют.

В ведомстве добавили, что ранее начальника отдела информационных технологий и защиты информации межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник транспортной полиции получил срок за взятки за ремонте катеров.