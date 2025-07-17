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Происшествия

Прокурор через суд вернул нижегородскому пенсионеру украденные 2 млн рублей

21 июля 2025 18:40  [113] Происшествия
Прокурор через суд вернул нижегородскому пенсионеру украденные 2 млн рублей

Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода добилась возмещения крупной суммы, похищенной у пожилого жителя региона в результате мошенничества.

В рамках надзорной деятельности за расследованием преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники прокуратуры установили, что пенсионер стал жертвой мошенников, которые незаконно завладели его деньгами.

Следственные органы выяснили, на какой банковский счет были переведены похищенные средства. После этого прокурор района подал иск в суд, действуя в интересах пострадавшего гражданина.

В судебном порядке было потребовано вернуть сумму в размере 2 миллиона 190 тысяч рублей как неосновательное обогащение.

Курганский городской суд полностью удовлетворил исковые требования. Решение вступило в законную силу.

Исполнение судебного решения находится под постоянным контролем прокуратуры Канавинского района.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России заинтересовался нижегородскими ритуальщиками, вымогавшими деньги.

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Теги:
Мошенничество Прокуратура Суд
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