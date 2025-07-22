Исторический дом купца Попова в Варнавине получил нового владельца

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Деревянный особняк конца XIX – начала XX века в рабочем посёлке Варнавино Нижегородской области обрел нового собственника и перспективу восстановления. Здание приобрёл житель Москвы, родом из Варнавинского района. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС", отметив, что объект был включен в Каталог исторической недвижимости организации.
Дом был построен как главный усадебный корпус почётного гражданина города и купца первой гильдии Ивана Гавриловича Попова, который оставил заметный след в истории Варнавина как меценат и градостроитель. Ему принадлежали пассажирский пароход "Дмитрий", три доходных дома и здание мужской гимназии с кирпичными воротами — все эти объекты находятся неподалёку от приобретенного особняка.
Здание состоит из двух этажей. Первый из них служил помещением для прислуги и хозяйственных нужд, а второй, более высокий, был жилым и предназначался для семьи владельца. Здесь частично сохранились лепнина, изразцовые печи, веранды с дорическими колоннами и кованая ограда на кирпичном основании.
Здание долгое время находилось в аварийном состоянии, было расселено и подлежало сносу. Однако в 2023 году общественная комиссия признала его имеющим признаки объекта культурного наследия и высокую градостроительную ценность.
Новый владелец планирует приспособить здание под жилые функции, сохранив его историческую ценность. В АНО "АСИРИС" добавили, что возрождение дома стало возможным во многом благодаря поддержке главы местного самоуправления Александра Геннадьевича Фролова.
Ранее сообщалось, что разработан каталог исторической недвижимости региона, в котором инвесторы могут выбрать объект при условии восстановления и сохранения их исторического облика. Также анонсировалось, что в 2025 году в Нижегородской области приведут в порядок 20 исторических домов.
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