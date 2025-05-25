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Культура и отдых

Историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок

06 июня 2025 20:09  [105] Культура и отдых
Историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок

Фото: АСИРИС

Историческое здание в квартале церкви Трёх Святителей привели в порядок. Работы выполнила команда АНО "АСИРИС" при участии волонтёров и мастеров, специализирующихся на сохранении архитектурного наследия.

Речь идет о доме по улице Короленко №28, который ранее принадлежал дворянской семье Савельевых.

В рамках восстановления частично отремонтировали цоколь дома и угол брандмауэрной стены, для защиты последней от осадков установили специальные отливы. Также заменили поврежденное остекление.

Фасады здания окрасили волонтеры проекта "Оберег", а мастера "Школы реставрации" восстановили шесть исторических наличников верхнего этажа. Кроме того, по сохранившимся образцам изготовили ещё шесть наличников для окон первого этажа.

Ранее сообщалось, что АСИРИС отреставрировал пожарную каланчу инженера Владимира Шухова в поселке Ляхово Балахнинского округа.

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Теги:
АСИРИС История Реконструкция
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