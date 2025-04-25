Усадьбу Ермолаевой в центре Нижнего Новгороде переделали в бутик-отель Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом" на улице Алексеевской,33, также известный как усадьба Евдокии Ермолаевой, открыл свои двери для нижегородцев и гостей города. Теперь это исторический бутик-отель, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участок раньше входил в состав городской усадьбы. В 1869-1881 годах усадьбой владел купец 1-й гильдии из Севастополя Дмитрий Заморин. В 1869 году он утвердил проект надстройки второго этажа на старом одноэтажном каменном доме по Алексеевской улице. После перестройки здание приобрело облик, сохранившийся до наших дней.

С 1881 по 1889 год дом перешел к купцу Ивану Киселеву. Затем, с 1890 по 1901 год, им владел Митрофан Рукавишников – представитель известной нижегородской купеческой семьи, сыгравшей важную роль в истории местного предпринимательства.

Следующей владелицей стала Евдокия Ермолаева. Она вошла в историю Нижнего Новгорода благодаря крупному пожертвованию, на которое в январе 1916 года, уже после ее смерти, открылся Народный университет, второй в России.

Во время Первой мировой войны в усадьбе размещался земский лазарет, которым заведовал врач Константин Алексеев. После 1917 года в доме долгое время находились коммунальные квартиры.

В 2023 году дом на торгах приобрел Дмитрий Солодкий, директор компании ООО "Созидатель-НН". Инвесторы не редко вкладываются в проекты по реставрации ОКН, которые в дальнейшем превращаются в рестораны, гостиницы, общественные пространства.

На момент начала реставрации здание находилось в крайне плачевном состоянии: земля на улице стала выше на метр, из-за этого вода, стекавшая по ней, подтапливала дом. Балки первого этажа сгнили, в здании была излишняя сырость, поэтому появилась плесень. Стены были частично повреждены, так как из них вырывали кабели, сами помещения утопали в мусоре. На восстановление потребовалось полтора года: появилось утепление и гидроизоляция, проведены антикоррозийные работы.

Во время работ важно было сохранить исторический облик ОКН, поэтому очень много уцелевших элементов аккуратно вписаны в интерьер. Например, в Комнате Блиновых часть лепнины на потолке осталась в прежнем виде, сохранив даже оригинальную, немного облупившуюся темно-зеленую краску. В нескольких номерах удалось "спасти" дубовый паркет, который долгие годы был под ДСП и линолеумом. В одном из люксов сохранилась 150-летняя труба, которую решили ничем не закрывать. Объектами сохранения также являются печи, их в отеле целых три.

При реставрации не было цели скрыть исторические несовершенства, наоборот, нужно подчеркнуть историю здания, совместив ее с современностью.

Для бронирования гостям доступны 9 номеров: 2 люкса, 3 делюкса и 4 стандарта. Перепланировка здания была запрещена, но у каждой комнаты все равно свой индивидуальный дизайн в стиле усадьбы XIX века.

Люксы, площадью 45 и 50 квадратных метров, рассчитаны на компании до 7 человек. Это так называемые "семейные" номера. В них несколько комнат, санузел, кухня и даже собственный выход во дворик.

Стоимость проживания в каком-либо из номеров варьируется и зависит от выходных, количества туристов и многих других факторов. По словам Солодкого, ночь может стоить от 10 до 50 тысяч рублей.

Отель открылся 27 апреля, тогда же было и первое заселение. Первыми гостями стали молодожены. По словам сотрудников, они очень рады открытию. На майские праздники номерной фонд забронирован почти полностью.

Кроме того, 28 апреля Дмитрий Солодкий провел небольшую экскурсию резидентам "Клуба владельцев исторической недвижимости" АНО "АСИРИС". Инвесторы смогли посетить отреставрированное здание и оценить качество проделанной работы.

Так, Александр Сурин, владелец ресторана "Краса", расположенного в доме купца Косырева, высоко оценил результат реставрации. Он также отметил, что бутик-отель является хорошим примером того, что с ОКН можно и нужно работать.

Все больше нижегородских предпринимателей развивают свой бизнес в исторических зданиях. Например, в Усадьбе Савиновой до ноября 2027 года появится точка питания.