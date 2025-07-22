Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде внедрят до конца года Общество

Власти Нижнего Новгорода планируют завершить обновление маршрутной сети общественного транспорта до конца 2025 года. Об этом сообщили представители городской администрации в социальной сети, отвечая на обращения горожан.

Поводом для обсуждения стала жалоба жительницы города, адресованная мэру Юрию Шалабаеву. Женщина выразила недовольство отсутствием информации о графике движения автобусов на остановках.

В ответ сотрудники мэрии подчеркнули, что сейчас рассматриваются различные варианты информирования пассажиров о времени следования маршрутов общественного траспнорта.

В частности, речь идет о размещении данных о маршрутах и расписании как на традиционных остановочных павильонах, так и на "умных" остановках — с учетом будущих изменений в транспортной сети.

Ранее сообщалось, что электробус Э-6 в Нижнем Новгороде изменил расписание движения.