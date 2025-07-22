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Общество

Младенца с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре

23 июля 2025 20:00  [101] Общество
Новорожденного с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде врачи провели уникальную операцию, которая спасла жизнь новорожденному мальчику с тяжелым врожденным пороком сердца. 

Хирургическое вмешательство прошло в Научно-исследовательском институте – Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королёва. Медики выполнили реконструктивную пластику дуги аорты на восьмой день жизни младенца.

По информации регионального министерства здравоохранения, операция была запланированной. Порок сердца удалось диагностировать еще на 20-й неделе беременности благодаря УЗИ-скринингу. Это позволило врачам заранее подготовиться к лечению ребенка сразу после рождения.

Операция проводилась при участии ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Совместные процедуры с московскими коллегами являются частью регулярного обмена опытом между двумя учреждениями.

Главврач Нижегородского кардиоцентра Антон Максимов отметил, что проведение такой "ювелирной" операции было запалнировано к приезду экспертов из Москвы. По его словам, вмешательство потребовало полной остановки сердца и легких младенца, которые временно заменили аппарат искусственного кровообращения и специальные растворы, поддерживающие работу сердца. Он подчеркнул, что ранее подобные патологии считались смертельными, но теперь врачи научились успешно их лечить.

Хирург НИИ – СККБ Юрий Соболев, проводивший операцию, сообщил, что спустя 12 дней после вмешательства состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели из реанимации в палату к матери. Послеоперационный период проходит без осложнений, малыш начал набирать вес.

Он также отметил, что успех операции стал возможен благодаря скоординированной работе нескольких медицинских учреждений города. Будущая мама наблюдалась в женской консультации, где во время планового скрининга у плода был обнаружен порок сердца. После этого пациентку направили в Областной перинатальный центр, специализирующийся на внутриутробной патологии.

"Когда диагноз был подтвержден, там заранее подготовили особые условия для реанимации новорожденного, стабилизации его состояния и дальнейшего перевода в нашу клинику", - сказал он.

В минздраве Нижегородской области напомнили, что повышение качества медицинской помощи и внедрение передовых методик — ключевые цели национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он реализуется с 2025 году по поручению президента России и включает 11 федеральных направлений, среди которых борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие экстренной помощи и модернизация первичного звена здравоохранения.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Нацпроект
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