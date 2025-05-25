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Общество

Женщину с грибком в носу прооперировали в Нижнем Новгороде

25 июня 2025 10:20  [69] Общество
Женщину с грибком в носу прооперировали в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Жительница Нижнего Новгорода в течение длительного времени страдала от мучительных головных болей и была уверена, что их причиной являются магнитные бури.

Как в своем телеграм-канале сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, настоящим источником боли оказался грибок, глубоко проникший в основную пазуху носа. Диагноз был установлен после проведения компьютерной томографии, которая показала патологические изменения в околоносовых пазухах.

Операцию по удалению грибкового очага провёл ЛОР-хирург больницы №35 Григорий Белозеров. По его словам, вмешательство проходило в зоне крайне высокой сложности - всего в миллиметре от внутренней сонной артерии, по которой кровь под давлением поступает к головному мозгу.

Хирургам удалось аккуратно обойти артерию и устранить очаг инфекции, не повредив жизненно важные структуры. На видеоэндоскопических снимках, сделанных в ходе операции, отчётливо видно, как глубоко грибок пророс в пазуху.

Ранее сообщалось, что чемпиона России и мира по смешанным единоборствам приехал оперировать колено из Оренбурга в Нижний Новгород.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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