Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ Общество

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского спасли дикого ежа, оказавшегося в затруднительном положении.

Колючего зверька обнаружили студенты в траншее, вырытой для прокладки труб. Животное не могло выбраться самостоятельно и нуждалось в помощи.

Обратившись к представителям вуза, студенты сообщили о находке. На помощь оперативно пришли рабочие, занимавшиеся строительными работами на участке.

Строители осторожно извлекли ежа из траншеи и передали его в заботливые руки. Позже животное накормили и убедились, что с ним всё в порядке.

Ранее сообщалось, что у здания приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского заметили необычного "абитуриента" — ежа.