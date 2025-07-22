Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского спасли дикого ежа, оказавшегося в затруднительном положении.
Колючего зверька обнаружили студенты в траншее, вырытой для прокладки труб. Животное не могло выбраться самостоятельно и нуждалось в помощи.
Обратившись к представителям вуза, студенты сообщили о находке. На помощь оперативно пришли рабочие, занимавшиеся строительными работами на участке.
Строители осторожно извлекли ежа из траншеи и передали его в заботливые руки. Позже животное накормили и убедились, что с ним всё в порядке.
Ранее сообщалось, что у здания приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского заметили необычного "абитуриента" — ежа.
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