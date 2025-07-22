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Общество

Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ

23 июля 2025 13:25  [124] Общество
Ежа спасли из строительной ловушки на территории ННГУ

В Нижнем Новгороде на территории Нижегородского государственного университета имени Лобачевского спасли дикого ежа, оказавшегося в затруднительном положении.

Колючего зверька обнаружили студенты в траншее, вырытой для прокладки труб. Животное не могло выбраться самостоятельно и нуждалось в помощи.

Обратившись к представителям вуза, студенты сообщили о находке. На помощь оперативно пришли рабочие, занимавшиеся строительными работами на участке.

Строители осторожно извлекли ежа из траншеи и передали его в заботливые руки. Позже животное накормили и убедились, что с ним всё в порядке.

Ранее сообщалось, что у здания приемной комиссии ННГУ имени Лобачевского заметили необычного "абитуриента" — ежа.

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Теги:
Животные ННГУ имени Лобачевского
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