Мошенники обманывают абитуриентов ННГУ под видом приемной комиссии Происшествия

Абитуриенты и приёмная комиссия ННГУ имени Лобачевского столкнулись с попытками кибермошенничества. Об этом сообщил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

По его словам, злоумышленники звонят поступающим и представляются сотрудниками приёмной комиссии. Под предлогом высокой вероятности поступления на бюджет они уговаривают перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт, внешне идентичный порталу "Госуслуги".

Если абитуриент отказывается выполнять указания, лжеработники начинают оказывать психологическое давление. В ход идут угрозы, якобы в случае отказа поступающего вообще не примут в университет.

Никонов подчеркнул, что зачисление возможно только на основании результатов ЕГЭ, внутренних экзаменов или побед в олимпиадах. Ни один вуз не требует перехода по ссылкам и не оказывает давления на абитуриентов.

Приёмная комиссия действительно может связаться с поступающим, однако в случае угроз или требований перейти по сомнительным ссылкам, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в приёмную комиссию напрямую.

Ранее сообщалось, что нижегородка пыталась подзаработать, но стала жертвой мошенников и потеряла почти 240 тысяч рублей.