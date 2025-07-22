Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода Общество

Некоторые школы Нижнего Новгорода не откроются 1 сентября из-за продолжающихся ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта мэрии.

Как подчеркнули в ведомстве, все работы ведутся в соответствии с ранее заключёнными контрактами. При этом отставаний от графика нет, а на ряде объектов ремонт даже опережает сроки.

В департаменте отметили, что изначально и не планировалось открытие абсолютно всех школ к началу учебного года, поскольку определённые виды ремонта требуют больше времени. Сроки прописаны в контрактах по каждому объекту, добавили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в депстрое, окончательные сроки сдачи каждой школы будут зависеть от специфики проводимых работ.

Ранее сообщалось, что шесть спортшкол в Нижнем Новгороде планируют капитально отремонтировать.