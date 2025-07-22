Ремонтные работы скажутся на сроках открытия некоторых школ Нижнего Новгорода

Некоторые школы Нижнего Новгорода не откроются 1 сентября из-за продолжающихся ремонтных работ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта мэрии.
Как подчеркнули в ведомстве, все работы ведутся в соответствии с ранее заключёнными контрактами. При этом отставаний от графика нет, а на ряде объектов ремонт даже опережает сроки.
В департаменте отметили, что изначально и не планировалось открытие абсолютно всех школ к началу учебного года, поскольку определённые виды ремонта требуют больше времени. Сроки прописаны в контрактах по каждому объекту, добавили в ведомстве.
Кроме того, уточнили в депстрое, окончательные сроки сдачи каждой школы будут зависеть от специфики проводимых работ.
Ранее сообщалось, что шесть спортшкол в Нижнем Новгороде планируют капитально отремонтировать.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+