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Общество

"Школа 800" в Нижнем Новгороде объявила дополнительный набор учеников

06 июня 2025 18:44  [104] Общество
Школа 800 в Нижнем Новгороде объявила дополнительный набор учеников

Фото: Кира Мишина

Дополнительный набор учеников на 2025-2026 учебный год объявила "Школа 800" в Нижнем Новгороде. Об этом учебное заведение сообщает на своей странице в VK. 

Отмечается, что набор проводится в те классы, где ещё остались свободные места. Процедура набора включает несколько этапов. С 5 по 22 июня необходимо зарегистрировать личный кабинет родителя на официальном сайте. Затем в период с 23 по 29 июня будет проходить проверка и подтверждение анкет кандидатов. 

29 июня в личных кабинетах появятся приглашения на вступительные испытания. Сами испытания пройдут с 12 по 17 августа. Точная дата будет известна 30 июня. Результаты и рейтинги опубликуют 20 августа, тогда же станет доступна информация о возможности подачи апелляции.

Вакантные места есть в 5-8-х и 10-х классах. В корпусе в Верхних Печерах ждут еще 93 учеников, на Автозаводе осталось 58 свободных парт, а в Сормове - 75. Подробности ищите в соцсетях учебного заведения.

Ранее сообщалось, что число учащихся в "Школе 800" может увеличиться до 4,1 тысячи за два года, а директор учебного заведения Марк Сартан в большом интервью НИА "Нижний Новгород" развеял устоявшийся стереотип о том, что школа создана исключительно для избранных.

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Теги:
Образование Школа 800
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