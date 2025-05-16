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Общество

Новая школа в ЖК "Зенит": как она выглядит внутри и снаружи (фото)

21 мая 2025 10:02  [5] Общество
Новая школа в ЖК Зенит: как она выглядит внутри и снаружи (фото)

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Строящаяся школа на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Советском районе открыла свои двери для депутатов в рамках выездного заседания комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Объект также посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания в начале года. Школа обошлась в 2,8 млрд рублей.

Четырехэтажное здание выполнено в бело-коричневых тонах, но на фасаде так же присутствует и цветные вставки. Соседство сдержанных и ярких цветов встречается также и внутри школы.

Центральный вход как раз выполнен в таких тонах. Он предназначен для старшеклассников. Младшие и средние классы будут заходить через отдельный.

На входе в школу, конечно же, турникеты и охранный пост. Входная группа выполнена в бежевых тонах.

Тут же сдвоенная раздевался для учеников 9-11 классов.

В центральном блоке находятся просторная столовая и кухонные помещения.

Специализированные кабинеты также расположены здесь. Вот например, учебные мастерские для обработки тканей и металлов.

Или вот кухня, оснащенная современной техникой и всем необходимым для уроков технологии или домоводства.

Школа вмещает в себя два спортивных зала. Весь инвентарь и снаряды новые: канаты, баскетбольные кольца, футбольные ворота и так далее. В спортзалах висят электронные спортивное табло.

Кроме того, в здании даже есть зал ритмики, похожий на небольшую балетную студию. 

Для мальчиков и девочек предусмотрены раздельные раздевалки с санузлом.

Кстати говоря о санузлах, уборные оборудованы в каждом крыле и мало напоминают те, что были в школах нулевых.

Одним из украшений новой школы является актовый зал, рассчитанный на 800 человек. Обивка сидений и шторы выполнены в изумрудном цвете, что создает контраст со светлым оформлением самого помещения. 

Боковые корпуса займут учебные классы, разделенные по возрастным ступеням — для начальной, средней и старшей школы.

В холлах на каждом этаже оборудованы зоны отдыха с мягкими диванами.

Более того, у каждого крыла свой цвет. Наверняка это поможет будущим ученикам школы легче ориентироваться в здании из шести корпусов. 

Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Вокруг школы установлен забор. На заднем дворе расположены две детские площадки. Уже установлены урны и лавочки, проложены дорожки. Там же продолжается обустройство спортивной площадки.

Учебный процесс планируется начать 1 сентября 2025 года. Школа рассчитана на детей, проживающих в ЖК "Зенит" и других домах в шаговой доступности.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" также появится новый детский сад в 2025 году.

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Теги:
Строительство Школы
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