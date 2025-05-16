Новая школа в ЖК "Зенит": как она выглядит внутри и снаружи (фото)

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Строящаяся школа на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Советском районе открыла свои двери для депутатов в рамках выездного заседания комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Объект также посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Напомним, региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания в начале года. Школа обошлась в 2,8 млрд рублей.
Четырехэтажное здание выполнено в бело-коричневых тонах, но на фасаде так же присутствует и цветные вставки. Соседство сдержанных и ярких цветов встречается также и внутри школы.
Центральный вход как раз выполнен в таких тонах. Он предназначен для старшеклассников. Младшие и средние классы будут заходить через отдельный.
На входе в школу, конечно же, турникеты и охранный пост. Входная группа выполнена в бежевых тонах.
Тут же сдвоенная раздевался для учеников 9-11 классов.
В центральном блоке находятся просторная столовая и кухонные помещения.
Специализированные кабинеты также расположены здесь. Вот например, учебные мастерские для обработки тканей и металлов.
Или вот кухня, оснащенная современной техникой и всем необходимым для уроков технологии или домоводства.
Школа вмещает в себя два спортивных зала. Весь инвентарь и снаряды новые: канаты, баскетбольные кольца, футбольные ворота и так далее. В спортзалах висят электронные спортивное табло.
Кроме того, в здании даже есть зал ритмики, похожий на небольшую балетную студию.
Для мальчиков и девочек предусмотрены раздельные раздевалки с санузлом.
Кстати говоря о санузлах, уборные оборудованы в каждом крыле и мало напоминают те, что были в школах нулевых.
Одним из украшений новой школы является актовый зал, рассчитанный на 800 человек. Обивка сидений и шторы выполнены в изумрудном цвете, что создает контраст со светлым оформлением самого помещения.
Боковые корпуса займут учебные классы, разделенные по возрастным ступеням — для начальной, средней и старшей школы.
В холлах на каждом этаже оборудованы зоны отдыха с мягкими диванами.
Более того, у каждого крыла свой цвет. Наверняка это поможет будущим ученикам школы легче ориентироваться в здании из шести корпусов.
Продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Вокруг школы установлен забор. На заднем дворе расположены две детские площадки. Уже установлены урны и лавочки, проложены дорожки. Там же продолжается обустройство спортивной площадки.
Учебный процесс планируется начать 1 сентября 2025 года. Школа рассчитана на детей, проживающих в ЖК "Зенит" и других домах в шаговой доступности.
Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" также появится новый детский сад в 2025 году.
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