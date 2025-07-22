Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова

Фото:
Вечером 23 июля в Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 21:30 на трассе М-7. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Хендай Солярис" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ГАЗель".
В результате столкновения 32-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителю "ГАЗели" была оказана медицинская помощь без госпитализации.
По словам водителя грузового автомобиля, перед аварией мужчина на "Хендай" уснул за рулем, съехал на обочину, а затем, проснувшись, резко вывернул руль и выехал на встречную полосу, где и произошел удар.
Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что водитель "Чангана" влетел в фуру на М-12 около Пильны и погиб.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+