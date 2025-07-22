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Происшествия

Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова

24 июля 2025 10:13  [60] Происшествия
Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Вечером 23 июля в Кстовском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась около 21:30 на трассе М-7. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. 

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хендай Солярис" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ГАЗель". 

В результате столкновения 32-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Водителю "ГАЗели" была оказана медицинская помощь без госпитализации.

По словам водителя грузового автомобиля, перед аварией мужчина на "Хендай" уснул за рулем, съехал на обочину, а затем, проснувшись, резко вывернул руль и выехал на встречную полосу, где и произошел удар.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что водитель "Чангана" влетел в фуру на М-12 около Пильны и погиб.

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Теги:
ДТП Кстовский муниципалитет Смертность
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