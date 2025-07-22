Смертельное ДТП на трассе М-7 в Воротынском округе закончилось уголовным делом

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В Воротынском округе Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли три человека и еще двое, включая ребенка, были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.
Авария произошла 15 июля около 16:10 на 565-м километре трассы М-7 "Волга". По данным полиции, 56-летний водитель автомобиля "Джили Атлас", выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ауди", за рулем которого находился 32-летний мужчина.
В результате столкновения водитель и одна из пассажирок "Джили Атлас" скончались на месте, еще одна умерла позднее в больнице. Водитель "Ауди" и его пятилетний пассажир получили различные травмы и были доставлены в медучреждение.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что в автомобиле "Джили" были сотрудники администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, которые возвращались из командировки из Нижнего Новгорода. Также стало известно, что расследование трагического случая проводит и Гострудинспекция в Нижегородской области.
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