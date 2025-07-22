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Происшествия

Три человека едва не погибли в ДТП с возгоранием около Арзамаса

21 июля 2025 10:23  [460] Происшествия
В Арзамасском районе в ДТП с возгоранием пострадали три человека

Фото: телеграм-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород"

Поздним вечером 20 июля на 111-м километре автомобильной трассы Р-158 в Арзамасском округе столкнулись две легковушки, в результате пострадали два взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, от удара одна из машин вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.

Травмы получили три человека, включая ребенка. Один пострадавший находился в одном из автомобилей, еще двое — в другом.

Специалисты ликвидировали возгорание, провели смыв топлива с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи для предотвращения повторного возгорания.

Причины аварии в настоящее время выясняются. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга с пьяным водителем насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Арзамасский район Дети ДТП
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