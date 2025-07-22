Три человека едва не погибли в ДТП с возгоранием около Арзамаса

Фото:
Поздним вечером 20 июля на 111-м километре автомобильной трассы Р-158 в Арзамасском округе столкнулись две легковушки, в результате пострадали два взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, от удара одна из машин вылетела в кювет, перевернулась и загорелась.
Травмы получили три человека, включая ребенка. Один пострадавший находился в одном из автомобилей, еще двое — в другом.
Специалисты ликвидировали возгорание, провели смыв топлива с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи для предотвращения повторного возгорания.
Причины аварии в настоящее время выясняются. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга с пьяным водителем насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+