Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 июля 2025 10:55  [108] Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа
24 июля 2025 10:13  [152] Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова
24 июля 2025 09:45  [197] Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку
24 июля 2025 09:20  [160] Мужчина погиб при купании в Сортировочном озере Нижнего Новгорода
23 июля 2025 19:30  [301] Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове
23 июля 2025 18:00  [399] Смертельное ДТП на трассе М-7 в Воротынском округе закончилось уголовным делом
23 июля 2025 17:00  [313] Нижегородка погасила долги после неожиданной встречи с приставом в кафе
23 июля 2025 16:10  [351] Бывшего замдиректора нижегородского фонда капремонта подозревают в мошенничестве
23 июля 2025 15:40  [289] Монтажник получил тяжелые травмы при падении с лестницы в Лукоянове
23 июля 2025 14:45  [328] Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Мотальном переулке Нижнего Новгорода
Происшествия

Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа

24 июля 2025 10:55  [108] Происшествия
Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Вечером 23 июля в Володарском округе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ. 

Около 21:55 в поселке Красная Горка на улице Ленина 21-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отметим, что 20 июля утром пешехода сбили на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. 26-летний водитель переехал встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар, где находились двое мужчин. Один из них успел отскочить и спастись, а второй погиб на месте. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Володарский район ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2025 18:00  [399] Смертельное ДТП на трассе М-7 в Воротынском округе закончилось уголовным делом
23 июля 2025 12:00  [637] Водитель "Чангана" влетел в фуру на М-12 около Пильны и погиб
20 июля 2025 15:15  [3450] Опубликовано видео смертельного наезда на пешехода на проспекте Ленина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных