Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Вечером 23 июля в Володарском округе Нижегородской области произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ.

Около 21:55 в поселке Красная Горка на улице Ленина 21-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отметим, что 20 июля утром пешехода сбили на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. 26-летний водитель переехал встречную полосу, после чего машина вылетела на тротуар, где находились двое мужчин. Один из них успел отскочить и спастись, а второй погиб на месте.