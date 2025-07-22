Водитель "Чангана" влетел в фуру на М-12 около Пильны и погиб

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На участке федеральной трассы М-12 "Восток" в Нижегородской области вечером 22 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 23:40 на 597-м километре автодороги, в Пильнинском районе, 23-летний водитель автомобиля "Чанган Юнивэ", превысил допустимую скорость и не соблюдал безопасную дистанцию до ехавшего впереди грузового автомобиля "Мерседес".
В результате столкновения молодой водитель "Чангана" скончался на месте происшествия. Пассажир этого же автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео смертельного ДТП, где пьяный водитель каршеринга насмерть сбил пешехода и врезался в дом на проспекте Ленина.
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