СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 июля 2025 18:00  [5] Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов
24 июля 2025 12:50  [212] Желание быстро заработать лишило заволжанку почти 2,5 млн рублей
24 июля 2025 10:55  [232] Водитель сбил пешехода насмерть в Красной Горке Володарского округа
24 июля 2025 10:13  [329] Водитель заснул за рулем и погиб при лобовом столкновении на М-7 возле Кстова
24 июля 2025 09:45  [314] Нижегородца и экс-главу Тамбовской области Егорова задержали за взятку
24 июля 2025 09:20  [240] Мужчина погиб при купании в Сортировочном озере Нижнего Новгорода
23 июля 2025 19:30  [351] Экс-курсант погасил миллионный долг вузу после встречи с приставами в Кстове
23 июля 2025 18:00  [467] Смертельное ДТП на трассе М-7 в Воротынском округе закончилось уголовным делом
23 июля 2025 17:00  [377] Нижегородка погасила долги после неожиданной встречи с приставом в кафе
23 июля 2025 16:10  [416] Бывшего замдиректора нижегородского фонда капремонта подозревают в мошенничестве
Происшествия

Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов

24 июля 2025 18:00  [5] Происшествия
Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нижнем Новгороде возбуждено два уголовных дела по фактам нарушений миграционного законодательства. Фигуранткой стала 31-летняя местная жительница, ранее не имевшая судимостей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. 

По данным полиции, женщина за денежное вознаграждение поставила на миграционный учёт в своей квартире на улице Дьяконова двоих иностранных граждан. При этом она заведомо знала, что мигранты фактически проживать по указанному адресу не будут.

Уголовные дела возбуждены по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.

Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении нижегородки, которая также поставила на фиктивный учет в своей квартире иностранных граждан. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мигранты Миграция Полиция
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2025 13:29  [670] Почти 7 тысяч миграционных нарушений выявлено в Нижегородской области
08 июля 2025 12:16  [676] Более 500 мигрантов выдворили из Нижегородской области
02 июля 2025 09:15  [558] Не сдавшим биометрию мигрантам в Нижегородской области начнут отключать связь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных