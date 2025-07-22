Два уголовных дела завели на нижегородку за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нижнем Новгороде возбуждено два уголовных дела по фактам нарушений миграционного законодательства. Фигуранткой стала 31-летняя местная жительница, ранее не имевшая судимостей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, женщина за денежное вознаграждение поставила на миграционный учёт в своей квартире на улице Дьяконова двоих иностранных граждан. При этом она заведомо знала, что мигранты фактически проживать по указанному адресу не будут.
Уголовные дела возбуждены по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ — фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.
Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении нижегородки, которая также поставила на фиктивный учет в своей квартире иностранных граждан.
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