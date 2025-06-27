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Общество

Не сдавшим биометрию мигрантам в Нижегородской области начнут отключать связь

02 июля 2025 09:15  [2] Общество
Не сдавшим биометрию мигрантам в Нижегородской области начнут отключать связь

Иностранным гражданам, не прошедшим процедуру сдачи биометрических данных, начнут отключать сотовую связь на территории всей России, включая Нижегородскую область.

В Министерстве цифрового развития России напомнили, что с начала года ужесточился порядок приобретения сим-карт для граждан, прибывающих из-за рубежа. Чтобы заключить договор на оказание услуг связи, иностранцу необходимо получить СНИЛС, зарегистрироваться на портале госуслуг, пройти биометрическую идентификацию и предоставить данные об устройстве — IMEI телефона. Также необходимо лично посетить салон связи. Один человек может оформить не более десяти номеров, включая корпоративные.

Согласно новым требованиям, мигранты, заключившие договоры с операторами связи до 1 января 2025 года, были обязаны до 1 июля зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). В противном случае их номера начнут отключать.

Процесс будет проходить поэтапно. В первую очередь операторы деактивируют работу номеров, не использовавшиеся более трёх месяцев. Активные абоненты столкнутся с ограничениями постепенно: сначала им заблокируют междугороднюю и международную связь, а также снизят скорость интернета. Спустя 30 дней связь будет полностью отключена. Это время даётся на переоформление договора в соответствии с новыми требованиями.

По информации Минцифры, более двух миллионов иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и заключили договоры по новым правилам.

В ведомстве объяснили, что меры направлены на борьбу с мошенничеством и незаконным оборотом сим-карт. Специалисты также напомнили, что иностранцы могут заранее подать заявление и пройти биометрию ещё на границе, а затем подтвердить свою учётную запись в банке.

Ранее мы писали, что о трудностях с биометрической регистрацией рассказал переехавший в Нижегородскую область канадец Аренд Фейнстра. Он отметил, что процедура требует регистрации на портале "Госуслуги", однако интерфейс сайта доступен только на русском языке. Это создало серьёзные неудобства: ему пришлось делать скриншоты каждой страницы и переводить текст вручную.

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Теги:
Мигранты Минцифры Сотовые операторы
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