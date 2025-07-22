Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2025 11:40  [5] Нижегородцев предупредили о штамме коронавируса "Стратус"
24 июля 2025 11:10  [81] Нижегородская область лидирует по выплатам за рождение детей в России
24 июля 2025 10:32  [101] Два новых пожарных депо открыли в Уренском округе
24 июля 2025 10:22  [102] Реальный опыт: участники образовательного интенсива "СВОй бизнес" посетили нижегородские предприятия малого и среднего бизнеса
24 июля 2025 09:54  [111] Голосование по выбору "народного" имени новому ретропоезду стартовало на Горьковской железной дороге
24 июля 2025 08:00  [187] Нижегородские медики выступили против передачи врачебных функций медсестрам
24 июля 2025 07:00  [215] Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза
23 июля 2025 20:00  [306] Младенца с редким пороком сердца спасли в нижегородском кардиоцентре
23 июля 2025 19:45  [250] Создание банка жилья для социального найма обсудили в нижегородском Заксобрании
23 июля 2025 18:30  [304] "Ситикард" зафиксировал более 2 млрд поездок в нижегородском транспорте
Общество

Нижегородцев предупредили о штамме коронавируса "Стратус"

24 июля 2025 11:40  [5] Общество
Штамм коронавируса Стратус пока не зарегистрирован в Нижегородской области

Новый вариант коронавируса под названием "Стратус" еще не зафиксирован в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

Тем не менее, не исключается, что появление штамма в регионе — лишь вопрос времени. В Москве его уже выявляют у 54% всех заболевших COVID-19.

Также случаи заражения "Стратусом" зафиксированы в ряде других российских регионов: Магаданской, Новосибирской, Волгоградской, Калининградской, Свердловской и Смоленской областях, в Санкт-Петербурге и на территории Алтая. 

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано уже 114 случаев заражения новым подвидом коронавируса.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2025 17:11  [351] В России распространяется новый высокозаразный штамм COVID-19
23 июля 2025 16:25  [322] Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями
21 июля 2025 09:00  [524] Топ-7 привычек, которые помогут нижегородцам сохранить здоровье мозга
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных