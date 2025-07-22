Нижегородцев предупредили о штамме коронавируса "Стратус"

Новый вариант коронавируса под названием "Стратус" еще не зафиксирован в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.
Тем не менее, не исключается, что появление штамма в регионе — лишь вопрос времени. В Москве его уже выявляют у 54% всех заболевших COVID-19.
Также случаи заражения "Стратусом" зафиксированы в ряде других российских регионов: Магаданской, Новосибирской, Волгоградской, Калининградской, Свердловской и Смоленской областях, в Санкт-Петербурге и на территории Алтая.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано уже 114 случаев заражения новым подвидом коронавируса.
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