Нижегородцев предупредили о штамме коронавируса "Стратус" Общество

Новый вариант коронавируса под названием "Стратус" еще не зафиксирован в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на региональное управление Роспотребнадзора.

Тем не менее, не исключается, что появление штамма в регионе — лишь вопрос времени. В Москве его уже выявляют у 54% всех заболевших COVID-19.

Также случаи заражения "Стратусом" зафиксированы в ряде других российских регионов: Магаданской, Новосибирской, Волгоградской, Калининградской, Свердловской и Смоленской областях, в Санкт-Петербурге и на территории Алтая.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано уже 114 случаев заражения новым подвидом коронавируса.