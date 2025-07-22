Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области насчитывается более 5 тысяч пациентов с орфанными заболеваниями, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Среди наиболее распространённых диагнозов – гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия, онкогематологические патологии, туберозный склероз, спинальная мышечная атрофия и гипопитуитаризм.

В ведомстве отметили, что в бюджете Нижегородской области на 2025 год сохранён уровень финансирования лекарственного обеспечения для этой категории пациентов. Это позволит обеспечить непрерывность терапии и сохранить стандарты оказания медицинской помощи.

Ранее оказание помощи пациентам с редкими заболеваниями обсудили в нижегородском Заксобрании.