Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями

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В Нижегородской области насчитывается более 5 тысяч пациентов с орфанными заболеваниями, которым оказывается необходимая медицинская помощь.
Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Среди наиболее распространённых диагнозов – гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия, онкогематологические патологии, туберозный склероз, спинальная мышечная атрофия и гипопитуитаризм.
В ведомстве отметили, что в бюджете Нижегородской области на 2025 год сохранён уровень финансирования лекарственного обеспечения для этой категории пациентов. Это позволит обеспечить непрерывность терапии и сохранить стандарты оказания медицинской помощи.
Ранее оказание помощи пациентам с редкими заболеваниями обсудили в нижегородском Заксобрании.
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