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Общество

Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями

23 июля 2025 16:25  [213] Общество
Более 5 тысяч нижегородцев болеют редкими болезнями

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области насчитывается более 5 тысяч пациентов с орфанными заболеваниями, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Среди наиболее распространённых диагнозов – гемофилия, муковисцидоз, фенилкетонурия, онкогематологические патологии, туберозный склероз, спинальная мышечная атрофия и гипопитуитаризм.

В ведомстве отметили, что в бюджете Нижегородской области на 2025 год сохранён уровень финансирования лекарственного обеспечения для этой категории пациентов. Это позволит обеспечить непрерывность терапии и сохранить стандарты оказания медицинской помощи.

Ранее оказание помощи пациентам с редкими заболеваниями обсудили в нижегородском Заксобрании. 

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Теги:
лекарства Медикаменты Медицина и здоровье
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