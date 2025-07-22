Желание быстро заработать лишило заволжанку почти 2,5 млн рублей Происшествия

21-летняя жительница Заволжья стала жертвой интернет-мошенников, потеряв почти 2,5 миллиона рублей, включая заемные средства, в попытке заработать на якобы безопасных инвестициях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Девушка нашла в сети объявление о подработке с обещанием "заработка без вложений". После отклика с ней связался лжеменеджер и убедил пройти регистрацию на поддельной инвестиционной платформе.

Первые сделки на фейковой бирже показали мнимую прибыль — 2240 рублей. Однако при попытке вывести средства мошенники потребовали пройти верификацию. Под предлогом подтверждения личности они уговорили девушку перевести на счёт "платформы" 2 миллиона 469 тысяч рублей, в том числе деньги, взятые в кредит.

Когда злоумышленники потребовали от потерпевшей оформить фиктивное банкротство, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ведётся поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 21-летней жительницы Заволжья почти полмиллиона рублей.