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Происшествия

Мошенники обманули нижегородцев на 54 млн рублей за неделю

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Мошенники обманули нижегородцев на 54 млн рублей за неделю

Жители Нижегородской области за одну только неделю стали жертвами 76 мошеннических афер. По данным ГУ МВД России по региону, с 14 по 20 июля злоумышленники выманили у людей более 54 млн рублей.

Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков и "службы безопасности", обманув таким образом 36 человек. Еще 13 человек пострадали при покупках через интернет, а семерым пообещали легкий заработок.

Одним из пострадавших стал пожилой житель Нижнего Новгорода. Ему позвонили с неизвестного номера и представились соседкой. Женщина рассказала, что скоро в доме заменят двери и установят новую систему домофона, работающую по коду. Чтобы подключить мужчину к "новой системе", она попросила его продиктовать код из смс-сообщения. Пенсионер поверил и назвал цифры. Через несколько дней началась новая волна звонков — теперь уже от "сотрудников" Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они сообщили, что мужчина стал жертвой мошенников, и теперь его деньги находятся в опасности. Чтобы защитить накопления, пенсионеру предложили перевести их на специальный безопасный счет. Он выполнил все инструкции и лишился 14265000 рублей.

Другой нижегородец в течение двух месяцев общался в мессенджере с человеком, который представлялся сотрудником брокерской компании. Тот уверял, что поможет заработать на инвестициях. Мужчина оформил кредит на 300000 рублей и добавил к ним свои сбережения. Все деньги он перевел на счета, указанные "брокером". После этого собеседник исчез. Ущерб составил более 700000 рублей.

А жительница Автозаводского района разместила в интернете объявление о продаже тортов на заказ. С ней связался мужчина, который захотел оформить заказ и предложил оплатить его через "безопасную сделку". Он прислал ссылку, по которой девушка ввела данные своей банковской карты. В результате вместо оплаты с ее счета списали 27500 рублей.

Ранее нижегородцам напомнили о правилах финансовой грамотности.  

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Теги:
мошенники Мошенничество
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