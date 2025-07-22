СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июля 2025 16:00  [110] Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации программы "Земский учитель"
24 июля 2025 15:15  [147] Ремонт двух школ Нижнего Новгорода проверил мэр
24 июля 2025 14:50  [146] Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле планируется 26 июля
24 июля 2025 14:35  [152] Автобусные поездки между Нижним Новгородом и Бором подорожают с 1 августа
24 июля 2025 14:02  [158] Сильные ливни вновь накроют Нижегородскую область 24 июля
24 июля 2025 13:45  [149] Никитин выразил соболезнования после авиакатастрофы в Амурской области
24 июля 2025 13:20  [188] Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха у воды в июле
24 июля 2025 12:15  [189] Герои СВО делятся опытом с молодежью в рамках просветительской акции
24 июля 2025 12:07  [177] В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов
24 июля 2025 12:00  [198] Новые остановки на маршрутах электричек в Нижегородской области появятся в июле
Общество

В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов

24 июля 2025 12:07  [177] Общество
В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов

Сенатор Олег Голов предложил законодательно запретить размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов на первых этажах жилых зданий. Эта инициатива была высказана в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передаёт телеканал "360".

Жители многоквартирных домов всё чаще жалуются на шум, загрязнение окружающей среды, перегруженность дворовых территорий и угрозу безопасности, связанные с работой торговых точек. Голов считает, что отсутствие чёткого правового регулирования позволяет компаниям игнорировать санитарные и жилищные нормы.

Он предложил установить законодательный запрет на размещение ПВЗ и дарксторов в жилых домах, чтобы защитить интересы жильцов. При этом важно предусмотреть переходный период для адаптации бизнеса к новым требованиям. Это позволит избежать значительных потерь для предпринимателей, считает Голов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Маркетплейс
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2025 11:15  [754] Логистический центр построят в Новинках за 12 миллиардов рублей
19 июня 2025 16:50  [793] Жители Новинок не поддержали строительство склада Wildberries рядом с домами
24 декабря 2024 16:44  [1015] Шестьдесят нижегородцев смогли оформить магазины в интернете по проекту "Маркетплейс"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных