В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов Общество

Сенатор Олег Голов предложил законодательно запретить размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторов на первых этажах жилых зданий. Эта инициатива была высказана в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передаёт телеканал "360".

Жители многоквартирных домов всё чаще жалуются на шум, загрязнение окружающей среды, перегруженность дворовых территорий и угрозу безопасности, связанные с работой торговых точек. Голов считает, что отсутствие чёткого правового регулирования позволяет компаниям игнорировать санитарные и жилищные нормы.

Он предложил установить законодательный запрет на размещение ПВЗ и дарксторов в жилых домах, чтобы защитить интересы жильцов. При этом важно предусмотреть переходный период для адаптации бизнеса к новым требованиям. Это позволит избежать значительных потерь для предпринимателей, считает Голов.