Маршрут №28 в Дзержинске возобновляет работу с 1 августа

В Дзержинске после продолжительного перерыва вновь начнет курсировать муниципальный автобусный маршрут №28. Об этом сообщили в ЦРТС.
Отмечается, что по итогам конкурса выбран новый перевозчик - компания ООО "Столица-Авто".
С 1 августа автобусы начнут курсировать между заводом имени Свердлова и АО "Канат".
Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода планируют завершить обновление маршрутной сети общественного транспорта до конца 2025 года.
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