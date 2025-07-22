Маршрут №28 в Дзержинске возобновляет работу с 1 августа Общество

В Дзержинске после продолжительного перерыва вновь начнет курсировать муниципальный автобусный маршрут №28. Об этом сообщили в ЦРТС.

Отмечается, что по итогам конкурса выбран новый перевозчик - компания ООО "Столица-Авто".

С 1 августа автобусы начнут курсировать между заводом имени Свердлова и АО "Канат".

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода планируют завершить обновление маршрутной сети общественного транспорта до конца 2025 года.