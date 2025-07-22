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Общество

Маршрут №28 в Дзержинске возобновляет работу с 1 августа

24 июля 2025 17:15  [183] Общество
Маршрут №28 в Дзержинске возобновляет работу с 1 августа

В Дзержинске после продолжительного перерыва вновь начнет курсировать муниципальный автобусный маршрут №28. Об этом сообщили в ЦРТС. 

Отмечается, что по итогам конкурса выбран новый перевозчик - компания ООО "Столица-Авто".

С 1 августа автобусы начнут курсировать между заводом имени Свердлова и АО "Канат". 

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода планируют завершить обновление маршрутной сети общественного транспорта до конца 2025 года. 

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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