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Общество

615 рублей в среднем потратили нижегородцы на покупку лекарств в июне

24 июля 2025 19:30  [121] Общество
615 рублей в среднем потратили нижегородцы на покупку лекарств в июне

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область продолжает удерживать позиции в числе лидеров по объёму розничной реализации медикаментов, стабильно входя в топ-10 регионов страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

С начала 2025 года в аптеках региона было продано 52 миллиона упаковок лекарственных препаратов на общую сумму свыше 19 миллиардов рублей. Средняя стоимость одной упаковки составила 381 рубль, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее востребованными у покупателей остаются такие препараты, как омепразол, нафтизин, цитрамон, парацетамол, нурофен, цефтриаксон и корвалол.

Средний чек на покупку лекарств в июне 2025 года достиг 615 рублей. Для сравнения: в июне 2024 года он составлял 536 рублей.

Ранее сообщалось, что врачей хотят обязать выдавать рецепты в печатном виде из-за нечитаемого почерка.

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Теги:
лекарства Медикаменты Медицина и здоровье
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