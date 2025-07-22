615 рублей в среднем потратили нижегородцы на покупку лекарств в июне

Фото:
Нижегородская область продолжает удерживать позиции в числе лидеров по объёму розничной реализации медикаментов, стабильно входя в топ-10 регионов страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
С начала 2025 года в аптеках региона было продано 52 миллиона упаковок лекарственных препаратов на общую сумму свыше 19 миллиардов рублей. Средняя стоимость одной упаковки составила 381 рубль, что на 15% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Наиболее востребованными у покупателей остаются такие препараты, как омепразол, нафтизин, цитрамон, парацетамол, нурофен, цефтриаксон и корвалол.
Средний чек на покупку лекарств в июне 2025 года достиг 615 рублей. Для сравнения: в июне 2024 года он составлял 536 рублей.
Ранее сообщалось, что врачей хотят обязать выдавать рецепты в печатном виде из-за нечитаемого почерка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+