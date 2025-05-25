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Общество

Нижегородцы стали чаще использовать лекарства от похмелья

19 июня 2025 18:00  [69] Общество
Нижегородцы увеличили траты на лекарства от похмелья

Нижегородцы стали чаще прибегать к медикаментам в борьбе с похмельем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

По данным исследовательской компанией RNC Pharma, в России традиционные способы облегчения состояния после употребления алкоголя всё чаще уступают место аптечным препаратам. Только за первые четыре месяца 2025 года россияне потратили на препараты от похмелья 463 миллиона рублей — это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Нижегородцы также активно следуют этой тенденции. Наиболее популярными точками покупки средств от похмелья остаются аптеки и супермаркеты. Чуть реже такие товары приобретаются через маркетплейсы и на автозаправках.

Интересно, что в статистику не вошли энтеросорбенты и препараты общего действия, которые также нередко используются в подобных случаях.

Ранее сообщалось, что почти 150 нижегородцев отравились алкоголем в 2024 году.

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Теги:
Алкоголь лекарства Медикаменты
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