Нижегородцам напомнили, какие лекарства опасны в жару Общество

Фото: Александр Воложанин

Провизор Алиса Игумнова предостерегла нижегородцев от бесконтрольного приема некоторых лекарств в период сильной жары. В это время особенно важно внимательно относиться к препаратам, влияющим на водно-солевой баланс и терморегуляцию организма, пишет телеграм-канал "Бокал прессека".

Напомним, почти 40 градусов жары ожидается на текущей рабочей неделе в некоторых районах Нижегородской области.

Как пояснила специалист, лекарства от повышенного давления и мочегонные средства сгущают кровь и усиливают обезвоживание. А бета-адреноблокаторы снижают приток крови к коже, мешая организму отдавать лишнее тепло, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дополнительную опасность в жару представляют и обезболивающие препараты, такие как аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства. Они способствуют снижению уровня жидкости и натрия в организме, что затрудняет поддержание нормальной температуры тела. Осмотические слабительные, в свою очередь, нарушают всасывание жидкости в кишечнике, что дополнительно нарушает водный баланс.

Кроме того, провизор напомнила, что некоторые медикаменты повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, провоцируя фотоаллергические реакции. В эту группу входят антибиотики тетрациклинового ряда, фторхинолоны, сульфаниламиды, противогрибковые препараты, диуретики, средства для снижения уровня сахара в крови, статины, а также ибупрофен, содержащийся во многих популярных обезболивающих.

Для тех, кто отправляется в поездки на автомобиле, Игумнова рекомендовала перевозить медикаменты в специальных сумках-холодильниках, чтобы сохранить их эффективность и избежать перегрева.

Ранее сообщалось, что аллерголог-иммунолог рассказала нижегородцам, как справиться с аллергией.