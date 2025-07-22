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Спорт

Международный заплыв X-WATERS в Нижнем Новгороде пройдет 26 июля

25 июля 2025 09:00  [74] Спорт
Ограничения для маломерных судов введут из-за заплыва X-WATERS в Нижнем Новгороде

Фото: минспорт Нижегородской области

Более 3 000 пловцов из 12 стран соберутся в Нижнем Новгороде 25–26 июля 2025 года на девятом по счету международном заплыве X-WATERS Volga — крупнейшем в России соревновании на открытой воде. Мероприятие станет частью серии X-WATERS World Championship 2025.

В пятницу, 25 июля, начнет работу стартовый городок, где зарегистрированные участники смогут получить стартовые пакеты. Для зрителей будет организована развлекательная программа.

Основные соревнования пройдут 26 июля. Участникам предстоит преодолеть одну из четырех дистанций: 1, 2, 3 или 5 километров. Три маршрута включают пересечение Волги, а двухкилометровый заплыв пройдет по линии слияния Оки и Волги. Самая протяженная дистанция — 5 км — пересекает реку дважды.

Финишируют все спортсмены у катера "Герой" у подножия Чкаловской лестницы. Здесь же разместится финишный городок, который станет главной точкой для наблюдения за соревнованиями.

В связи с проведением заплыва 26 июля с 12:00 до 17:00 будет ограничено движение маломерных судов по Волге и Оке на участке между Борским мостом, метромостом и канатной дорогой.

Заплыв проводится при поддержке министерства спорта Нижегородской области. В 2025 году мероприятие продолжит сотрудничество с благотворительным фондом "Время РАСсвета" — участники смогут сделать пожертвование при регистрации. 

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что X-WATERS Volga — это не просто спортивное событие, а проект, который вдохновляет людей на личные достижения, развивает спортивный туризм и объединяет пловцов со всего мира. По его словам, место проведения уникально: здесь Ока впадает в Волгу, течение и температура воды создают серьезный вызов для участников.

Серия X-WATERS зародилась в Нижнем Новгороде и сегодня включает 22 старта в живописных уголках России и мира. Победители нижегородского этапа получат шанс побороться за призовые места в общем зачете X-WATERS World Championship. Очки начисляются за каждый финиш, а итоги сезона будут подведены в личном, клубном и корпоративном форматах.

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Теги:
Плавание Соревнования Транспортные ограничения
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