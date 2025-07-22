Уборочная кампания началась в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала уборочная кампания. По данным регионального министерства сельского хозяйства, аграрии уже собрали урожай с первых 22 тысяч гектаров посевов пшеницы.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, в настоящее время идет активная уборка зерновых культур. К жатве приступили на полях с пшеницей, рожью и горохом. Урожайность пшеницы в этом сезоне составляет 35,5 центнера с гектара, что превышает прошлогодний результат на 7,7%.

Кроме того, началась уборка других культур, в том числе рапса, картофеля и капусты. В шести муниципалитетах идет сбор озимого рапса, урожай которого уже достиг 27,4 центнера с гектара.

Уборочная кампания охватила 20 округов области, включая Арзамасский, Вадский, Воротынский, Княгининский, Лысковский, Перевозский, Ардатовский, Большеболдинский, Бутурлинский, Гагинский, Дивеевский, Краснооктябрьский, Лукояновский, Первомайский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Спасский и Шатковский районы.

Продолжаются и кормозаготовительные работы. План по заготовке сенажа выполнен почти полностью, по сену достигнуто 70%, по силосу – 15%. В пересчете на кормовые единицы уже накоплено 18,5 центнера кормов на одну голову скота, что составляет 70% от запланированного объема.

Ранее сообщалось, что четыре фермерских хозяйства из Нижегородской области стали победителями грантового конкурса на развитие семейных ферм.