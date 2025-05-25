Министр сельского хозяйства РФ восхитилась городецкой сыроварней Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поделилась впечатлениями о своей поездке в Нижегородскую область в майские праздники. Видео с международного туристического форума "Путешествуй" опубликовал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Отдельным вниманием министр удостоила сыроварню "Курцево" в Городецком районе. Как рассказала министр, именно эта сыроварня является лидером по производству "особенных" козьих сыров и сыров с плесенью в стране.

"Там можно зависнуть не на три часа, а на целый день, потому что кроме сыров там еще много всего, связанного с сельским туризмом", - рассказала Лут.

Министр также обратила внимание на интересную тенденцию в агротуризме, когда старые советские коровники в современные туристические объекты.

"Оксана Николаевна, спасибо за продвижение нижегородских брендов и путешествий в наш регион! Сыры у нас, кстати, умеют делать на высшем уровне не только в деревне Курцево, но и на других сыроварнях! Всех приглашаем в гости", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в число самых популярных туристических направлений на длинные июньские выходные.