Министр сельского хозяйства РФ восхитилась городецкой сыроварней

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут поделилась впечатлениями о своей поездке в Нижегородскую область в майские праздники. Видео с международного туристического форума "Путешествуй" опубликовал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Отдельным вниманием министр удостоила сыроварню "Курцево" в Городецком районе. Как рассказала министр, именно эта сыроварня является лидером по производству "особенных" козьих сыров и сыров с плесенью в стране.
"Там можно зависнуть не на три часа, а на целый день, потому что кроме сыров там еще много всего, связанного с сельским туризмом", - рассказала Лут.
Министр также обратила внимание на интересную тенденцию в агротуризме, когда старые советские коровники в современные туристические объекты.
"Оксана Николаевна, спасибо за продвижение нижегородских брендов и путешествий в наш регион! Сыры у нас, кстати, умеют делать на высшем уровне не только в деревне Курцево, но и на других сыроварнях! Всех приглашаем в гости", - написал губернатор.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в число самых популярных туристических направлений на длинные июньские выходные.
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