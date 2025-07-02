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Экономика

Нижегородские фермеры планируют сотрудничать с местными ресторанами

02 июля 2025 18:11  [79] Экономика
Нижегородские фермеры планируют сотрудничать с местными ресторанами

Фото: минсельхоз Нижегородской области

Нижегородские фермеры намерены наладить прямые поставки своей продукции в рестораны региона. Возможности и перспективы такого сотрудничества обсудили на круглом столе представители Ассоциации рестораторов и Ассоциации фермеров Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Олега Григорьева, развитие партнерства между сельхозпроизводителями и заведениями общественного питания открывает новые возможности для малых хозяйств. Это не только дополнительный канал сбыта, но и способ обеспечить рестораны качественными и натуральными продуктами.

Участники мероприятия обсудили особенности взаимодействия и наметили план дальнейших шагов. Президент Ассоциации фермеров Владислав Сметанин подчеркнул, что фермеры производят уникальные продукты, которые уже в ближайшее время могут появиться в меню местных ресторанов. Он отметил важность того, что к фермерам проявляется интерес и их инициативы находят отклик.

Президент ГК "ПИР" Александр Котюсов рассказал, что регулярно посещает ярмарки "Покупайте нижегородское" и уже находил новых поставщиков среди участников. Он предложил создать единую базу фермеров, чтобы у рестораторов была возможность оперативно находить нужную продукцию.

Президент Ассоциации рестораторов Алексей Беляев отметил высокое качество фермерских продуктов, но обратил внимание на их стоимость, которая влияет на себестоимость блюд.

"Возможно, решение проблем с логистикой поможет снизить стоимость. Какой-то единый агрегатор поможет решить эту проблему. Кроме того, предлагаю проводить на регулярной основе "День поставщика", где рестораторы смогут посмотреть и попробовать продукцию местных производителей", - сказал Беляев.

Согласно данным регионального минсельхоза, в Нижегородской области работают более 1,6 тысячи фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, которые производят сыродавленное растительное масло, авторские сыры, мясные деликатесы, микрозелень, продукция пчеловодства, натуральные сладости и многое другое.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства России Оксана Лут восхитилась сыроварней в Нижегородской области.

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Теги:
Рестораны Сельское хозяйство
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