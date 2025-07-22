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Общество

Программа "Земский доктор" в Нижегородской области реализуется на 100%

24 июля 2025 17:42  [164] Общество
Программа Земский доктор в Нижегородской области реализуется на 100%

Фото: Кира Мишина

Программа "Земский доктор" в Нижегородской области успешно реализуется на 100%, сообщили представители Общероссийского народного фронта. По словам руководителя регионального отделения ОНФ Андрея Жильцова, для многих участников проект стал не просто карьерным выбором, а настоящим призванием.

Как отметил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, земские программы в целом показывают высокую эффективность по всей стране. Согласно опросу, 79% специалистов признались, что ключевым фактором переезда в сельскую местность стала единовременная выплата. При этом 85% участников порекомендовали бы другим присоединиться к программе.

Тем не менее, только половина опрошенных выразила готовность остаться работать в селе после завершения пятилетнего срока: 30% уже планируют уехать, а ещё 20% пока не определились.

По итогам анализа, Народный фронт выявил как сильные стороны программы, так и направления для улучшения. Президент России Владимир Путин поручил учесть эти выводы при разработке новых инициатив в рамках земских проектов.

Одним из ключевых предложений стало увеличение размера компенсаций для специалистов, переезжающих в сельскую местность. Сейчас врачи получают 1 миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч. Однако, как отмечают эксперты, этих сумм недостаточно даже для покупки жилья в сельской местности.

Существующая программа сельской ипотеки с льготной ставкой в 3% доступна только для тех, кто работает в населённых пунктах с численностью до 30 тысяч человек. В то же время земские программы охватывают и города с населением до 50 тысяч, которые формально не подпадают под льготные условия. В этой связи Народный фронт предлагает расширить действие сельской ипотеки на все территории, где реализуются земские проекты, а также предоставить приоритетное право на её получение специалистам этих программ.

Среди других проблем участники опроса указали отсутствие комплексной поддержки после переезда. Врачи сталкиваются с трудностями при устройстве детей в детские сады, поиске жилья и решении бытовых вопросов.

Тем не менее, в ряде регионов уже реализуются дополнительные меры, повышающие привлекательность программы. Например, предоставляются субсидии на жильё до 2 миллионов рублей, а работодатели предлагают ежемесячные доплаты и помощь с арендой недвижимости.

Отдельное внимание эксперты обратили на возрастные ограничения. Врачи могут участвовать в программе независимо от возраста, тогда как учителя и работники культуры должны быть не старше 55 лет. Это лишает возможности участия опытных специалистов. Народный фронт предлагает смягчить это требование, если вакансия остаётся незакрытой более года, и рассматривать кандидатов индивидуально.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по реализации федеральной программы "Земский учитель".

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Теги:
Врачи Здравоохранение ОНФ
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