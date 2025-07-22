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24 июля 2025 16:46  [176] Фотобанк с животными-потеряшками предлагают создать на "Госуслугах"
Общество

Фотобанк с животными-потеряшками предлагают создать на "Госуслугах"

24 июля 2025 16:46  [176] Общество
Фотобанк с животными-потеряшками предлагают создать на Госуслугах

На портале "Госуслуги" предложили внедрить новую функцию для владельцев домашних животных. Речь идёт о создании единого федерального фотобанка потерянных питомцев, который будет работать на основе искусственного интеллекта, сообщает телеканал "360".

С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы от партии "Новые люди" Ярослав Самылин и Владислав Даванков, обратившись к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Суть предложения заключается в том, чтобы любой гражданин или сотрудник приюта мог загрузить фотографию найденного животного на портал "Госуслуги". Искусственный интеллект автоматически сравнит это фото с изображениями из базы данных потерявшихся питомцев. Если система обнаружит совпадение, владелец потерянного животного получит уведомление о том, что его питомец нашёлся.

Депутаты считают, что такой сервис станет важным шагом в развитии цифровых зооуслуг в России. Он поможет решить актуальную социальную проблему и покажет, что страна лидирует в применении искусственного интеллекта для решения повседневных задач граждан.

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Теги:
Госуслуги Животные цифровизация
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