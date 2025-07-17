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Общество

Умерших домашних животных запретили хоронить в Нижегородской области

18 июля 2025 15:10  [128] Общество
Умерших домашних животных запретили хоронить в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Умерших домашних животных запретили хоронить в Нижегородской области. Правительство Нижегородской области внесло изменения в региональные Дополнительные требования по содержанию домашних животных. Документ размещен 15 июля на официальном портале правовых актов.

Нововведения касаются порядка утилизации останков питомцев и мертворожденных плодов. Они должны проводится согласно требованиям Ветеринарных правил, а именно, сжигаться. Все остальные способы: захоранивать тела животных в почве, выбрасывать их на свалки, в мусорные контейнеры, овраги, леса, поля или водоемы и другие - запрещены.

Отмечается, что постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года. 

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области предложило ввести административную ответственность за нарушение правил содержания и выгула домашних животных.

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Теги:
Животные Законодательство
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