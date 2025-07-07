Нижегородцев хотят штрафовать за неправильный выгул и содержание домашних животных Общество

Власти Нижегородской области предложили ввести административную ответственность за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Соответствующий законопроект с поправками в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесен в Заксобрание региона.

Проектом предлагается дополнить кодекс новой статьёй, устанавливающей штрафы за несоблюдение дополнительных требований к содержанию животных, в том числе к их выгулу.

Причиной инициативы стали многочисленные жалобы граждан — ежегодно в комитет ветеринарии поступает более тысячи обращений. Люди жалуются на укусы собак, свободный выгул животных, их присутствие в общественных учреждениях, а также на антисанитарию и чрезмерное количество питомцев в квартирах.

Согласно документу, штраф от 1 до 3 тысяч рублей грозит за содержание животных в местах общего пользования многоквартирных домов — лифтах, подъездах, подвалах, на лестничных клетках, а также на придомовых территориях, в парках, скверах, на детских и спортивных площадках.

Такое же наказание предусмотрено за загрязнение этими животными общественных территорий, в том числе дворов, тротуаров, цветников и зелёных насаждений.

Владельцам, не обеспечившим своим питомцам необходимое пространство и надлежащие условия содержания, грозит более серьёзное наказание — от 2 до 5 тысяч рублей.

За выгул собак без поводка и намордника в населённых пунктах (за исключением специальных площадок) также предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей. Такая же мера применяется к случаям, когда выгуливают собак дети, недееспособные или нетрезвые граждане.

Посещение с животными медицинских, образовательных, культурных учреждений, а также заведений общественного питания и торговли, где размещён запрет, может обойтись в 500–1000 рублей. Исключение сделано только для собак-поводырей.

Минимальной мерой наказания по всем пунктам станет предупреждение.

Контролировать соблюдение новых правил и рассматривать административные дела будет комитет ветеринарии Нижегородской области. При этом дополнительных расходов на реализацию закона не потребуется — меры будут исполняться в рамках уже действующего регионального надзора в сфере обращения с животными.

Ранее сообщалось, что нижегородцам запретили содержать дома более 120 видов животных.