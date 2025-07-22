Проект реконструкции склона на Зеленском съезде прошел повторную экспертизу Общество

Фото: Александр Воложанин

Проект реконструкции противооползневых сооружений вдоль Кремлёвского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра заключений по результатам повторной экспертизы.

Экспертизу провело Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Заключение было выдано 24 июля 2025 года.

Застройщиком выступает Управление делами правительства Нижегородской области. Техническим заказчиком и исполнителями проектных работ являются ООО "ПетроГрадПроект", ГП Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости и ООО "Стройкомплект".

Отметим, что речь, скорее всего, идет о повторной экспертизе, которая проводится в случае внесения изменений в проектную документацию. Такие изменения могут касаться как конструктивных и иных характеристик безопасности объекта, так и быть инициированы заказчиком при корректировке других параметров проекта. Подробности в реестре не проводятся.

Напомним, проект реконструкции стартовал в 2024 году. За это время на склоне между башнями укрепили склон с помощью буронабивных свай и парапетных конструкций, а откосы зафиксировали георешеткой. Кроме того, территорию благоустроили: уложили брусчатку и рулонный газон. В начале июля сообщалось, что пешеходный маршрут по Кремлёвскому бульвару вновь открыт для прогулок после завершения строительных и монтажных работ.

Добавим, что в настоящее время продолжаются строительные работы в Почаинском овраге. В частности, сообщалось, что фундамент пешеходного моста готов на 32%. Строительство планируют завершить в ноябре. Также сообщалось, что готовность пешеходного тоннеля в районе Лыковой Дамбы превысило 51%.