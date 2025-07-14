Размыв грунта в Нижегородском кремле не повлияет на сроки благоустройства

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Частичный размыв подготовленного грунта на территории Нижегородского кремля был оперативно устранен. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства региона.
Напомним, сильный ливень, прошедший 13 июля в Нижнем Новгороде, стал причиной размыва грунта. Часть почвы, предназначенной для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями кремля, оказалась за пределами строительной зоны.
В ведомстве подчеркнули, что последствия непогоды ликвидировали в кратчайшие сроки. Происшествие не повлияет на сроки выполнения строительных работ на территории кремля, подчеркнули в управделами нижегородского правительства. Благоустройство участка продолжится в соответствии с утвержденным графиком.
Ранее сообщалось, что после работ по благоустройству открылись лестница между Северной и Ивановской башнями, а также круговой маршрут Кремлевского бульвара.
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