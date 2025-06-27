Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Алексея Молева

В Нижегородском кремле после обновления стал доступен новый пешеходный маршрут: открылась лестница, проходящая над шахтой фуникулера и соединяющая Северную и Ивановскую башни. Об этом в своем телеграм-канале "Спасибо, Нижний" сообщил Алексей Молев.

Он добавил, что одновременно с этим открылся проход по Аллее Любви, ведущий к смотровой площадке, а также калитка у Часовой башни, которая как раз выводит к новой лестнице.

"И виды шикарные снова доступны, и путь на Рождественскую удобнее", - написал автор.

Напомним, фуникулёр в Нижегородском кремле начал работу 15 сентября 2024 года. Он соединяет площадь Народного Единства, улицу Рождественскую и склон башен с территорией кремля. Открыть лестницу осенью прошлого года не успели, так как работы по благоустройству склона еще не были завершены - подрядчику оставалось обустроить верхние слои и провести озеленение. Они возможны только при устойчивой плюсовой температуре. Поэтому завершение работ и официальное открытие склона анонсировали в 2025 году.