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Культура и отдых

Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле

01 июля 2025 15:00  [2] Культура и отдых
Лестницу между Северной и Ивановской башнями открыли в нижегородском кремле

Фото: телеграм-канал Алексея Молева

В Нижегородском кремле после обновления стал доступен новый пешеходный маршрут: открылась лестница, проходящая над шахтой фуникулера и соединяющая Северную и Ивановскую башни. Об этом в своем телеграм-канале "Спасибо, Нижний" сообщил Алексей Молев.  

Он добавил, что одновременно с этим открылся проход по Аллее Любви, ведущий к смотровой площадке, а также калитка у Часовой башни, которая как раз выводит к новой лестнице. 

"И виды шикарные снова доступны, и путь на Рождественскую удобнее", - написал автор. 

Напомним, фуникулёр в Нижегородском кремле начал работу 15 сентября 2024 года. Он соединяет площадь Народного Единства, улицу Рождественскую и склон башен с территорией кремля. Открыть лестницу осенью прошлого года не успели, так как работы по благоустройству склона еще не были завершены - подрядчику оставалось обустроить верхние слои и провести озеленение. Они возможны только при устойчивой плюсовой температуре. Поэтому завершение работ и официальное открытие склона анонсировали в 2025 году.

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Теги:
Благоустройство Кремль фуникулер
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